Bayern will Kontrollen an den Grenzen verlängern

„Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir leider mit dem Schutz der EU-Außengrenzen noch nicht so weit sind, dass wir auf diese Grenzkontrollen verzichten können“, sagte Herrmann am Rande des Forums Alpbach. Damit ist klar: Deutschland will das Schengensystem, das die völlige Reisefreiheit innerhalb der EU garantieren sollte, über den November hinaus außer Kraft setzen. Grund: Noch immer greift die deutsche Polizei an der Grenze zu Österreich monatlich 800 bis 900 illegale Migranten auf.