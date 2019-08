Sofie (21): „Es ist der Sound, der Spaß macht“

„Es ist der Sound, der Spaß macht“, sagt Sofie. Die 21-jährige Wienerin mit irakischen Wurzeln ist für die Polizei bereits eine alte Bekannte. Am Samstagabend wurde sie in ihrem 5er BMW erneut gestoppt. Bei der Prüfstelle der MA 46 in Simmering wurde ihr Wagen durchgecheckt. „Ich war erst vor zwei Monaten hier und habe 600 Euro bezahlt“, so die künftige Flugbegleiterin. Auch dieses Mal gab es einiges zu beanstanden. Die Kennzeichen sind vorerst weg. Genauso wie beim nächsten Wagen, der ohne Vorderstoßstange einfuhr.