Audi drohen nun mehrere Dieselklagen von Lenkern

In München hat die StaatsanwaltschaftAnklage gegen Ex-Audi-ChefRupert Stadler erhoben. Und auch in Österreich drohen dem Audi-KonzernKlagen. Michael Poduschka: „Betroffen sind sowohl Fahrzeuge der Marke Audi, Porsche - zum Beispiel Cayenne, Macan und Panamera - als auch VW, die über die Audi-Dieselmotoren verfügen. Der Vorwurf lautet auf Einbau einer Abschalteinrichtung, die dafür sorgt, dass Abgaswerte nur am Prüfstand und nicht aber in der Realität eingehalten werden.“