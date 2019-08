Datenleck bei Mastercard größer als angenommen

„Sicherheitsvorfall“

Mastercard verwies darauf, dass ein Dienstleister, der das Bonusprogramm betrieb, „einen Sicherheitsvorfall erlitten“ habe. Es gebe dabei keine Verbindung zum Zahlungsnetzwerk von Mastercard. Das Unternehmen hatte „Priceless Specials“ Anfang vergangenen Jahres in Deutschland an den Start gebracht. Bei dem kostenlosen Programm bekommt man für Transaktionen Bonuspunkte, die gegen Prämien eingetauscht werden können. Die Plattform war am Montag nach Bekanntwerden des Datenlecks stillgelegt worden.