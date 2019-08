„The Surge 2“: 5 Minuten Gameplay zum Sci-Fi-RPG

Focus Home Interactive hat auf der Gamescom einen mehrere Minuten langen Gameplay-Trailer zum kommenden Sci-Fi-Rollenspiel „The Surge 2“ veröffentlicht. In dem Titel erkundet man die futuristische Stadt Jericho City und stellts ich in brutalen Nahkämpfen unter anderem wildgewordenen Robotern. Man verbessert zudem seinen Charakter und trotzt und einem Nanosturm, der sich über der Stadt zusammenbraut. „The Surge 2“ erscheint bereits am 24. September für PC, PS4 und Xbox One.