„Borderlands 3“: Jede Menge Waffen im neuen Clip

2K Games hat einen neuen Überblicks-Trailer zum kommenden Ego-Shooter „Borderlands 3“ veröffentlicht. Der zeigt noch einmal die wichtigsten Features des Spiels inklusive einer beachtlichen Auswahl an Waffen, Fahrzeugen und teils ganz schön bizarren Gegnern. „Borderlands 3“ erscheint am 13. September für PC, PS4 und Xbox One.