Entführung mitten in Turin: Kärntner festgenommen

Filmreife Entführung am hellichten Tag: Ein Kärntner (58) aus dem Bezirk Feldkirchen ist am Mittwoch im Zentrum von Turin als mutmaßlicher Kidnapper festgenommen worden. Die Handschellen klickten zudem für drei Deutsche, die allesamt als Polizisten verkleidet eine 35-jährige Frau auf offener Straße in einen Kleinbus gezerrt hatten. Das Video oben zeigt die dramatischen Szenen!