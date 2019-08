Mit Waffe auf Hoteldach hantiert: WEGA-Einsatz

Einsatz der WEGA am Dienstagabend in der Wiener City: Mehrere Personen hatten auf der Dachterrasse eines Hotels mit einer Schusswaffe hantiert. Alarmierte Zeugen wählten umgehend den Notruf, das Gebäude wurde in der Folge abgesperrt. In der zugehörigen Wohnung trafen die Spezialkräfte dann auf sechs Jugendliche, im Alter zwischen 14 und 16 Jahren.