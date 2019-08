ORF-„Millionenshow“: Neuer Joker ab 16. September

Die ORF-„Millionenshow“ wartet in der kommenden Saison mit einem neuen Joker auf. Mit „Switch“ erhalten die Kandidaten die Möglichkeit, eine Frage, die sie nicht beantworten können, zu tauschen, gab der ORF in einer Aussendung am Dienstag bekannt. Die neue Staffel startet am 16. September in ORF 2.