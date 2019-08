Katschberg: Letzte Reise für Wagen der Schwebebahn

Nach knapp 45 Jahren schwebte Dienstag der Wagen aus Wuppertal (Deutschland) wieder in der Luft: An Gurten des Kranes wurde der 119 Jahre alte Wagen auf einen Lkw für seine letzte Reise verladen. Und diese ging in die Hallen der Nostalgiebahnen Ferlach. Bis zum Jahr 2021 soll die Garniturhergerichtet werden. „Ich glaube der Wagen passt in unsere Sammlung und ist vor allem für unsere deutschen Gäste interessant“, so Hans-Georg Prix, Obmann des Vereins Nostalgiebahnen Kärnten.