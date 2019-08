Paukenschlag! Red Bull ersetzt Gasly durch Albon

Gasly kam von Toro Rosso

Gasly war erst nach dem Weggang des aktuellen Renault-Piloten Daniel Ricciardo am Ende der vergangenen Saison von Toro Rosso zu Red Bull aufgestiegen. Er sammelte in den ersten zwölf Saisonrennen 63 Zähler und ist damit aktuell WM-Sechster. Der russische Toro-Rosso-Pilot Daniil Kwjat, der bereits im Mai 2016 von Red Bull „degradiert“ worden war, ist mit 27 Punkten WM-Neunter. Dessen bisheriger Teamkollege Albon liegt in seiner Debütsaison mit 16 Zählern auf Rang 15.