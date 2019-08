Streit unter Männern endet mit Stich in Unterleib

Blutig hat der Streit mehrere Männer in der Nacht auf Montag im Wiener Bezirk Ottakring geendet, als einer der Kontrahenten plötzlich einen 27-Jährigen attackierte und mit einem bis dato unbekannten Gegenstand am Unterleib schwer verletzte. Der 21 Jahre alte mutmaßliche Täter ergriff nach dem Angriff zunächst die Flucht, kehrte aber wenig später an den Tatort zurück und lief der Polizei quasi in die Arme.