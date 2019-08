„Nur Test“: 20-Jähriger mit Gewehr löst Panik aus

Er wollte nur „testen, ob Walmart nach wie vor sein Recht auf Waffenbesitz schütze“, so Andreychenko nach seiner prompten Verhaftung. Schwer bewaffnet, mit einem in Missouri legalen Sturmgewehr und schusshemmender Weste am Körper, hatte er den Supermarkt betreten, der zu derselben Walmart-Kette gehört wie jener in El Paso. Dort hatte ein Attentäter nur wenige Tage zuvor ähnlich ausgerüstet 22 Menschen erschossen.