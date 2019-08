Charmante Royals aus Schweden sind im Anflug

Auch diesmal sind sie beim hochkarätigen Fundraising Event zu Gunsten der Festspiele dabei. Klar, so ist doch O’Neill die Schwiegermutter ihrer Tochter, Prinzessin Madeleine. Die hübsche Prinzessin und ihr Mann Chris O’Neill sind bei der Salzburg-Visite aber nicht dabei. Dass Königin Silvia und Carl Gustaf auch bei diesem Besuch kein Versteckspiel betreiben, davon ist auszugehen. So rief sie doch erst im Juli dazu auf, ein Treffen mit ihr, zugunsten der „World Childhood Foundation“ zu ersteigern. Außerdem sind die Royals ganz locker, und reisen vielleicht, wie bei ihrem Besuch der Mozartwoche 2017 per Linienflug an.