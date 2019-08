NBA-Trainer mit harter Kritik an US-Waffengesetzen

„Wenn 97 Prozent der Leute in diesem Land allgemeine Background-Checks fordern und der Senat nicht nur (strengere Waffengesetze, Anm.) nicht durchsetzt, sondern noch nicht einmal darüber abstimmen lässt, nur weil (Senats-Mehrheitsführer) Mitch McConnell das nicht erlaubt, weil er von der (Waffenlobbyorganisation, Anm.) NRA gekauft ist, dann hast du Probleme“, sagte Kerr am Dienstag in seiner Funktion als Co-Trainer am Rande des Trainingscamps des US-Basketball-Teams, das sich derzeit in Las Vegas auf die WM in China (31. August bis 15. September) vorbereitet.