Freispruch für Ex-Gerichtsgutachter rechtskräftig

Dem Angeklagten war zur Last gelegt worden, in den Jahren 2005 bis 2008 insgesamt 13 falsche Gutachten und Befunde in Obsorge- und Pflegschaftsverfahren an Bezirksgerichten erstellt zu haben. Dabei ging es etwa um Besuchsregelungen für Kinder nach der Trennung der Eltern. Der Mann soll in zentralen Teilen seiner Gutachten immer wieder die gleichen Textbausteine verwendet und „willkürlich“ diagnostische Erhebungsverfahren aufgelistet haben.