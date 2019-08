FPÖ-Chef: Rot-blaue Koalition „nicht möglich“

„Erste FPÖ-Spitzen sprechen sich offen für Rot-Blau unter Kanzler (Anm.: Hans Peter) Doskozil aus. Die rot-blaue Allianz nimmt also bereits jetzt, rund acht Wochen vor der Wahl, Form an. Das Motto lautet: Alle gegen Kurz“, fürchtet Nehammer am Mittwoch. Er vermutet, dass auch der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer nicht abgeneigt sei, mit der FPÖ zusammenzuarbeiten. FPÖ-Chef Hofer würde dagegen den Kontakt zur ÖVP scheuen.