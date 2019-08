Was ist bei Rost auf den Bremsscheiben zu tun?

„Oh Gott, meine Bremsscheiben sind plötzlich total verrostet! Kann ich jetzt überhaupt noch fahren?“ Der Gedanke kommt öfter mal auf, wenn jemand nur selten mit seinem Auto fährt. Ist aber meist halb so wild. Natürlich darf man Schäden an den Bremsen nicht ignorieren. Doch einen leicht rötlichen Schleier auf den Scheiben kann man in den meisten Fällen selbst beheben, sagt Hans-Georg Marmit, Kfz-Experte der Sachverständigen-Organisation KÜS.