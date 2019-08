Hamilton-Bestzeit im verregneten Ungarn-Training

Für Regenreifen war die Strecke nach der Mittagspause zu wenig nass, für schnelle Runden mit Trockenreifen zu feucht, so dass an eine gezielte Vorbereitung aufs Qualifying und das Rennen nicht zu denken war. Zudem werden für Samstag und Sonntag trockene Bedingungen vorausgesagt. Die gefahrenen Zeiten verfügten somit über entsprechend geringe Aussagekraft. Hamilton, mit sechs Siegen Rekordgewinner in Mogyorod, führt die WM vor dem zwölften der 21 Saisonläufe mit 225 Punkten klar vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (184), Verstappen (162) und Vettel (141) an. Bottas hatte in der ersten Session wegen Fehlzündungen Probleme mit dem Motor, weshalb seine Mechaniker den Antrieb wechselten. Es wurde aber ein bereits benutztes Triebwerk eingebaut, womit der Finne einer Strafe entging. In der zweiten Session wurde Bottas dann Vierter.