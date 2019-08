Über 2000 Lkw-Fahrer ignorierten Überholverbot

29 Fahrer schliefen zu wenig

An Samstagen und Sonntagen wurden außerdem eine Vielzahl von Lkw-Lenkern auf verschiedenen Parkplätzen hinsichtlich der Verbringung der regelmäßigen Wochenruhe (mindesten 45 Stunden) in den Lkw geprüft. „In 29 Fällen konnte ein konkreter Nachweis erbracht werden, dass die Verbringung der Wochenruhe unzulässig war“, heißt es von Seiten der Polizei. Alle anderen Lenker verbrachten zumindest eine reduzierte Wochenruhe (24 Stunden) in ihren Fahrzeugen.