Zwei Kinder unter Opfern des Volksfest-Massakers

Die tödlichen Schüsse auf einem Volksfest in Gilroy in Kalifornien haben erneut eine Debatte über die Waffengesetze in den USA entfacht. Unter den vier Toten befinden sich auch ein erst sechsjähriger Bub und ein 13 Jahre altes Mädchen. Tragisches Detail: Bei dem „Gilroy Garlic Festival“ (Knoblauch-Festival) waren Waffen streng verboten - der erst 19-jährige Schütze, der gegen diese Regel verstoßen hatte und mit einem Sturmgewehr scheinbar wahllos auf die Besucher feuerte, wurde von der Polizei erschossen. Sein Motiv gibt den Ermittlern weiterhin Rätsel auf.