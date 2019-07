Forscher enttarnen Quelle von radioaktiver Wolke

Radioaktivität sogar in Karabik gemessen

Anhand von insgesamt rund 1300 Proben analysierten 70 Wissenschafter aus ganz Europa unter der Leitung Steinhausers und Olivier Massons vom IRSN (Frankreich) einerseits, ob es sich bei dem Vorfall um einen Reaktorunfall gehandelt haben und andererseits, von wo die Radioaktivität ausgetreten sein könnte. Die Verbreitung der Ruthenium-106-Wolke war erstaunlich: Nicht nur in weiten Teilen Mittel- und Osteuropas, Asiens und der arabischen Halbinsel wurden erhöhte Werte registriert, auch in der Karibik wurden sie gemessen. Aus Österreich gingen am Atominstitut der TU Wien und von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gewonnene Messdaten in die Untersuchung ein.