Raiders krönen perfekte Saison mit Austrian Bowl!

Dabei war die erste Hälfte „grottenschlecht“, wie Headcoach Fatah meinte. „Und trotzdem steht es 21:28 und wir haben den Ball, wir wussten also es steht 0:0. Dann haben wir eine zweite Hälfte gemacht, die wir immer machen“, sagte der Langzeittrainer der Swarco-Truppe. „16:0, perfect season, das haben wir noch nie geschafft. Ich will nur noch den Pokal abholen und heim in mein Bett.“ Den von Chris Calaycay trainierten Vikings blieb die Überraschung verwehrt. „Wir haben eigentlich super gespielt, aber zu viele Fehler gemacht.“ Er gratulierte den Raiders zu einer super Saison. „Aber wir haben gezeigt, dass wir da sind. Wir haben viel durchgekämpft, das ist ein gutes Zeichen für die Zukunft.“