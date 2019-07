Wasserball-Weltmeister! SO feiert Italien-Reporter

Der Mann, der in der Badehose mit seinem Team mitfiebert, ist Sportreporter und hat etwas zum Feiern: Italien wurde zum vierten Mal in seiner Geschichte Wasserball-Weltmeister. Die italienische Nationalmannschaft, die in Italien „Settebello - schöne Sieben“ genannt wird, gewann das Finale gegen Spanien klar und deutlich mit 10:5. Die Freude könnte bei unseren südlichen Nachbarn kaum größer sein. Auch Daniele Barone, der Reporter von „Sky“, der das Spiel nicht im Schwimmbad vor Ort in Kwangju mitverfolgte, präsentierte seine Freude über den Sieg stolz im Internet. Natürlich ging die Aufnahme schnell viral.