Neufassung: Ambros‘ Watzmann wird zum Klimadrama

Bua als Klimaretter

Der Bauer (Aurel Bereuter) denkt nur an seinen Profit, seine Aktien und seine Beteiligung an der Liftgesellschaft. Sein Sohn - der Bua (Christoph Theussl) hat keine Lust, an der „Kassa des Klimakillers“ zu sitzen: Der Lift gondelt bis zum Gipfel des Watzmanns, auf den in der realen Version bei Berchtesgaden bis heute keine Seilbahn führt.