Bullen-Star: „Ich bin überhaupt nicht überrascht“

Nach der Spiel-Analyse musste der Brasilo aber noch etwas loswerden. Was bei seiner Vorgeschichte vollkommen klar ist. Rapid - da ist für Andre nichts normal. Bei der Niederlage in Hütteldorf im Februar hatte er noch bei 0:0 eine rote Karte gesehen, war die tragische Figur. Diesmal verstarb unter Tag sein Opa in Brasilien, seine Ehefrau Mayara feierte in Salzburg ohne ihren Andre indes Geburtstag. „Es gibt eben so Tage“, seufzte der Routinier hörbar. „Aber ich bin mir sicher, dass mein Opa von oben zugesehen, mir alles Gute gewünscht hat!“