Trockenheit bereitet den Steirern große Sorgen

Die Meteorologen der Zamg und das Land Steiermark haben eine Hitzewarnung ausgesprochen: Bis Freitag ist vor allem im Südosten sowie im Großraum Graz mit stärker Wärmebelastung zu rechnen. Bis zu 35 Grad sind möglich - auch in den Tälern der Obersteiermark. Dort kühlen die Nächte allerdings stärker ab. Am Wochenende heißt es kurz durchatmen, die Temperaturen gehen zurück. In der nächsten Woche geht es dann wieder heiß weiter.