Die Hitze fordert ihrenTribut: Wasser wird knapp!

Hoch „Yvonne“ heizt Kärnten in den nächsten Tagen kräftig ein. Temperaturen von bis zu 35 Grad treiben Schweißgebadete in die Strandbäder. Die anhaltende Hitze fordert aber auch ihren Tribut. Die Pegel von Flüssen und Seen sind in den vergangenen Wochen deutlich gesunken. In der Gemeinde Millstatt werden die Bewohner dazu aufgerufen, mit dem Wasser sparsam umzugehen.