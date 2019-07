Trump gratuliert Premier von „United Kingston“

Vater Trump gratulierte dem „Prince of Whales“

Der Tippfehler erinnerte an zahlreiche Ausrutscher ihres Vaters, der sich in seinen Twitter-Botschaften immer wieder in der Tastatur vergreift. Im Juni hatte Trump mit seiner Bezeichnung des britischen Thronfolgers Charles als „Prince of Whales“ - den „Prinzen der Wale“ - für Spott im Internet gesorgt.