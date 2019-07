Drei Raumfahrer wohlbehalten in ISS angekommen

Am 50. Jahrestag der ersten Mondlandung sind drei Raumfahrer am Sonntag an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Die „Sojus“-Kapsel MS-13 mit dem italienischen ESA-Astronauten Luca Parmitano, seinem amerikanischen Kollegen Andrew Morgan und dem Kosmonauten Alexander Skworzow dockte - sechs Stunden nach dem Start - um 0.48 Uhr MESZ am Außenposten der Menschheit an.