Vor 50 Jahren betrat erstmals Mensch den Mond

Mondspaziergang dauerte zweieinhalb Stunden

Nach mehreren Vorbereitungs-Missionen startete „Apollo 11“ am 16. Juli 1969 mit einer „Saturn V“-Rakete zum Mond. An Bord waren Neil Armstrong, Edwin „Buzz“ Aldrin und Michael Collins. Mit der Mondfähre „Eagle“ landeten Armstrong und Aldrin am Abend des 20. Juli auf dem Erdtrabanten. Gut sechseinhalb Stunden später betrat „Apollo“-Kommandant Armstrong als erster Mensch den Erdtrabanten. Rund 20 Minuten später folgte ihm Aldrin, während Michael Collins als einziger in der Kommandokapsel „Columbia“ in einer Mondumlaufbahn zurückblieb.