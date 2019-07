80-Jähriger nach Suchaktion unverletzt gefunden

„Ich war in einem Waldstück unterwegs, als ich in dem durch den Regen aufgeweichten Boden stecken blieb“, berichtet Johann Leitner nach seiner Rettung. Der betagte Mann hatte zunächst versucht, die Räder des Fahrzeugs aus den tiefen Spurrinnen zu befreien. Ohne Erfolg. „Als es dunkel wurde wollte ich durch Licht- und Hupzeichen auf mich aufmerksam machen. In der Entfernung habe ich auch die Hunde bellen gehört, da wusste ich, dass man nach mir sucht“, so der Pensionist.