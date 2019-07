Philippinen strafen nun bei sexueller Belästigung

Staatschef fällt immer wieder durch skurrile Bemerkungen auf

Die Frage ist, ob sich der Staatschef des Inselstaates selbst an das neue Gesetz halten wird: Ende des Vorjahres löste Duterte, der das 106-Millionen-Einwohner-Land seit Mitte 2016 regiert, einen Aufschrei der Empörung aus, als er erzählte, wie er als Teenager einem schlafenden Dienstmädchen ins Höschen griff. Im August 2018 hatte er in einer Rede gesagt: „Solange es viele schöne Frauen gibt, gibt es auch viele Vergewaltigungsfälle.“ In einer anderen Rede hatte er Soldaten geraten, Rebellinnen in die Geschlechtsorgane zu schießen. Den US-Botschafter nannte er vor ein paar Jahren einen „schwulen Hurensohn“.