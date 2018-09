Duterte: Schöne Frauen führen zu Vergewaltigungen

Duterte hatte während einer Rede in der zentralen Provinz Cebu am Donnerstag über die Kriminalitätsrate in der Stadt Davao auf der Insel Mindanao im Süden der Inselgruppe gesprochen: „Man sagte, in Davao gebe es viele Fälle von Vergewaltigung. Solange es viele schöne Frauen gibt, gibt es auch viele Vergewaltigungsfälle.“