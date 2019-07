„Bitcoin-Millionär“ wegen Betrug vor Gericht

Wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges und Veruntreuung ist ein 39-Jähriger am Montag in St. Pölten vor Gericht gestanden. Der Mostviertler soll laut Anklage vorgegeben haben, ihm anvertraute Beträge gewinnbringend in Kryptowährungen zu investieren, sich aber das Geld selbst zugeeignet haben. Er bekannte sich teilweise schuldig. Der Prozess wurde zur Einvernahme weiterer Zeugen vertagt.