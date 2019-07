So funktioniert ein Bewegungsmelder

Ob im Garten, in der Garage oder auf dem Flur: Bewegungssensoren helfen dabei, Energie zu sparen und sorgen für mehr Sicherheit in besonders dunklen Ecken. So manch smartes Beleuchtungskonzept wird durch die unscheinbaren Sensoren erst möglich. Doch wie funktioniert eigentlich die „Verwandlung“ von Bewegung in Lichtenergie?