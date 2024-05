MotoGP: Grand Prix von Katalonien ab 14 Uhr LIVE

Am Samstag gewann der spanische Lokalmatador Aleix Espargaro den Sprint. Der Aprilia-Pilot siegte im kurzen Rennen über zwölf Runden vor Superstar Marc Marquez (Ducati), der von Platz 14 gestartet war, und KTM-Toptalent Pedro Acosta. WM-Leader Jorge Martin wurde Vierter und profitierte davon, dass Titelverteidiger und Verfolger Francesco Bagnaia in der letzten Runde in Führung liegend crashte.