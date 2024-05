Wanderin verließ der Mut: Gruppe mit Heli geborgen

Drei deutsche Alpinisten gerieten am Samstag in Ehrwald im Tiroler Außerfern in Bergnot. Auf dem Bergwanderweg rutschte eine Frau (20) zunächst auf einem Schneefeld mehrere Meter in die Tiefe. Wenig später endete die Wanderung an einer Passage, die mit einem Stahlseil versichert war. Die Bergrettung musste die drei unterkühlten Wanderer bergen.