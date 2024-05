Finale! Tschechien – Schweiz ab 20.20 Uhr LIVE

Tschechien trennt also nur noch ein Sieg vom angestrebten Titelgewinn bei der Eishockey-WM im eigenen Land. Die Gastgeber setzten sich am Samstag im Halbfinale in Prag gegen Schweden in beeindruckender Manier mit 7:3 (2:2,3:1,2:0) durch. Die Schweiz besiegte Kanada mit 3:2 nach Penaltyschießen (2:0,0:1,0:1,0:0,1:0) und entthronten damit den Titelverteidiger.