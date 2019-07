Raiders ziehen ins Finale ein: 49:43 gegen Dragons

Die Swarco Raiders haben als erstes Team den Einzug ins Finale der Austrian Football League (AFL) geschafft. Der Titelverteidiger behielt am Samstag im Tivoli Stadion Tirol im Halbfinale gegen die Danube Dragons erwartungsgemäß, aber knapp mit 49:43 die Oberhand. Gegner in der Austrian Bowl am 27. Juli in St. Pölten, in der es um den Titel geht, sind die Dacia Vikings oder Prague Black Panthers.