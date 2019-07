Drogendealer (41) am Flughafen Wien gefasst

Ein per EU-Haftbefehl gesuchter Drogendealer ist vergangene Woche am Flughafen Wien festgenommen worden. Der Mann wollte eigentlich weiterfliegen und wurde bei der Zwischenlandung gefasst, so Vincenz Kriegs-Au, Sprecher des Bundeskriminalamts. Der 41-Jährige aus Costa Rica soll der Drahtzieher eines Sechs-Tonnen-Kokaindeals in Spanien gewesen sein.