Dreieinhalb Jahre Haft für Messerstiche vor Kasino

Keine Tötungsabsicht

Am Parkplatz des Spielertempels kam es zum Showdown: Mit sieben Messerstichen soll der Vietnamese seinen Kontrahenten verletzt haben. Einen Stich in die Herzgegend soll das Opfer nur mit Mühe abgewendet haben. In Linz musste sich der Angreifer deshalb nun wegen Mordversuch verantworten.Der unbescholtene Mann (Verteidiger:Andreas Mauhart) gibt die Stiche zu. Er habe aber nicht töten wollen. Für die Staatsanwältin steht hingegen fest, dass es sich eindeutig um einen Mordversuch handelt.