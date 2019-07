Der perfekte Start ins Menü

Die Italiener essen stets 4 Gänge in der klassischen Menüfolge. In Österreich genießen wir normalerweise nur drei Gänge. Erst die Suppe, dann die Hauptspeise und anschließend die Nachspeise. In Italien isst man eine Hauptspeise mehr. Meistens ist das dann ein Pastagericht. Selbstverständlich fallen die Portionen dann etwas kleiner aus.