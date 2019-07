Im Kampf gegen Müllsünder müssen Videokameras her!

„Sofortige Wiedereinsetzung der Hausbesorger. Videoüberwachung der Abstellräume, Kellergänge und Müllräume. Rigorose Strafen bis zur Delogierung.“ Das sind die Ideen unseres Lesers Michael S. Auch Maria T. aus dem Gemeindebau in der Griegstraße in Brigittenau kennt das Problem, vor allem mit dem Sperrmüll: „Kaum abgeholt, wird in den Kellergängen wieder welcher abgestellt. Erwischt wird natürlich niemand. Die Videoüberwachung war nur ein Versuch von Wiener Wohnen, der wieder ein Ende fand. Dass Müll aus dem Fenster geworfen wird, ist bei uns leider auch der Fall. Die Verursacher sind unbekannt.“