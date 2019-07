Ärzte gehen nun neue Wege

„Der Kassenvertrag ist im 21. Jahrhundert angekommen. Nie zuvor hatten niedergelassene Ärzte so viele Möglichkeiten, ihre Praxis nach persönlichem Bedarf zu organisieren“, stellte GKK-Obmann Albert Maringer bei der Präsentation der „erweiterten Vertretung“ zufrieden fest. Was sperrig klingt, ist in Wirklichkeit ein unbürokratisches Modell für die Zusammenarbeit von Vertragsärzten mit Nicht-Vertragsärzten. Auf Basis von freien Dienstverträgen kann der Chef einer Ordination einen oder mehrere Kollegen in seine Praxis holen.