„Smartphone-Zombie“ (11) fast von S-Bahn überrollt

Manchmal kann eine kleine Unachtsamkeit schwerwiegende Folgen haben: Zu dieser Erkenntnis kommen gerade Smartphone-User immer wieder auf oft schmerzhafte Art und Weise - wie auch zahlreiche Unfallvideos im Internet eindrücklich dokumentieren, in denen die „Smartphone-Zombies“ - oder kurz „Smombies“ - genannten Personen unter anderem in Kanalschächte stürzen, Treppen hinunterfallen oder gar in den Verkehr geraten. So hat jetzt auch ein elf Jahre alter Bub in Deutschland seine Lektion lernen müssen, kam aber zum Glück mit einer Beule am Kopf davon - nachdem er an einem Bahnhof ins Gleisbett gefallen war, weil er durch sein Handy abgelenkt war.