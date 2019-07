YouTube-Star „Snowball“ begeistert Forscher

Kein Balz- oder Futter-Tanz

Frühere Untersuchungen mit „Snowball“ hatten bereits gezeigt, dass der Gelbhaubenkakadu (Cacatua galerita eleonora) die Bewegungen nicht zu einem bestimmten Zweck ausführte - also weder für die Balz noch dafür, Futter zu bekommen. Für ihre neue Studie machten die Forscher Filmaufnahmen, die die Fortschritte des damals zwölf Jahre alten Kakadus dokumentieren sollten. „Snowball“ tanzte hierfür zu den Liedern „Another One Bites the Dust“ von Queen und „Girls Just Wanna Have Fun“ von Cyndi Lauper. Jeder Tanz wurde dreimal gefilmt. „Snowball“ kannte die Lieder bereits, und die Besitzerin rief ihm während des Tanzes aufmunternde Worte zu. Die Menschen im Raum tanzten jedoch nicht.