„Er wollte Migranten wie Kartoffelsäcke behandeln“

Rettungsschiff Alan Kurdi weiter auf Irrfahrt

Während das Schiff Alex erfolgreich anlegen konnte, befindet sich das Rettungsschiff Alan Kurdi weiterhin auf der Suche nach einem sicheren Hafen. Nach Lampedusa hat auch Malta dem deutschen Flüchtlingsschiff mit 65 Migranten an Bord am Sonntag das Anlegen verboten. Die Alan Kurdi hatte am Samstagabend Kurs auf Malta genommen, da ihr auf Lampedusa das Anlegen untersagt worden war. „Wir können nicht abwarten, bis an Bord der Notstand herrscht“, erklärte die Hilfsorganisation Sea-Eye auf Twitter. Am Sonntag teilte ein Sprecher der maltesischen Armee mit, das Schiff der Hilfsorganisation Sea-Eye dürfe nicht in die maltesischen Hoheitsgewässer einfahren.