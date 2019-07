5000-Meter-Läufer hört eine Runde zu früh auf!

Noah Lyles hat bei der Athletissima in Lausanne für ein Highlight gesorgt. Der 21-jährige US-Amerikaner siegte am Freitag über 200 m in der Jahresweltbestmarke von 19,50 Sekunden. Er verbesserte die bisherige Bestleistung um zwei Zehntel. Schneller über die halbe Bahnrunde waren bisher einzig die Jamaikaner Usain Bolt (19,19) und Yohan Blake (19,26) sowie der Amerikaner Michael Johnson (19,32).