Unabhängigkeitstag: Trumps martialische Macht-Show

US-Präsident Donald Trump hat die Feiern zum Unabhängigkeitstag in Washington für eine umstrittene militärische Machtdemonstration genutzt und die Nation zur Einheit aufgerufen. Trump trat am 4. Juli vor einer kugelsicheren Glaswand und von Panzern flankiert am Lincoln Memorial in der US-Hauptstadt auf. „Mit dieser sehr besonderen Ehrenbezeugung für Amerika kommen wir heute als eine Nation zusammen“, sagte Trump. Auch wenn diesmal keine polemischen Angriffe auf seine politischen Feinde stattfanden und sich der 73-Jährige ganz als Staatsmann gerierte, gab es Kritik an der umstrittenen Macht-Show.